Використання лише ремдезивіру не достатньо для лікування коронавірусу – наукове дослідження

Попередні дослідження вказують на те, що ремдезивір сам по собі не виліковує пацієнтів з тяжкою формою коронавірусу. Дослідження було проведено під керівництвом команди науковців Національного Інституту алергії та інфекційних захворювань.

Дані, оприлюднені виданням New England Journal of Medicine показали, що ремдезивір зменшив кількість днів, коли пацієнти мали тяжкі симптоми, втім використання препарату не мало великого впливу на рівень смертності.

Науковці дослідили 1063 пацієнта. Ані пацієнти, ані лікарі не знали, хто з хворих отримав плацебо, а хто – ремдезивір. Пацієнти, яких лікували препаратом, одужали за 11 днів, отримувачі плацебо – у середньому за 15 днів. 7% пацієнтів, які приймали ремдезивір, померли, порівняно з 12% серед тих, хто приймав плацебо.

Науковці кажуть, що використання препарату було ефективним серед тих госпіталізованих пацієнтів, яких перевели також на апарати штучної вентиляції легень.

Використання лише антивірусного препарату для лікування коронавірусу скоріш за все не буде ефективним, вважають науковці. «Майбутня стратегія лікування повинна полягати у поєднанні антивірусних ліків з іншими терапевтичними заходами чи іншими антивірусними препаратами», - дійшли висновку науковці. При цьому дослідники зауважили, наскільки важливим є починати лікування антивірусними препаратами якомога раніше, щойно буде встановлений діагноз коронавірусу, перед тим, як пацієнт потребуватиме апарату штучного дихання.

Повні результати дослідження будуть оприлюднені пізніше.