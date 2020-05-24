Як працює метрополітен у Вашингтоні та Нью-Йорку за часів карантину

Через пандемію коронавірусу вашингтонське метро спорожніло. Метрополітен різко скоротив кількість потягів на маршрутах, а число пасажирів на більшості станцій впало на 90%, порівняно з попереднім роком. Втім, тим кому треба їхати метро, можуть це зробити.

Делл Джінгі їздить на метро понад 20 років і продовжує це робити, аби дістатися на роботу. Говорить, ніколи не бачив станції метрополітену настільки порожніми. "Це як місто-привід. Особливо зараз в час-пік, як правило, в цей час тут натовпb. А зараз, як бачите, дві-три людини", - каже пасажир вашингтонського метро Делл Джінгі.

Метрополітен вимагає від усіх пасажирів метро та міських автобусів носити маски та дотримуватися соціального дистанціювання. Тоні Туру маску носить і обурюється, що цієї вимоги дотримуються не усі пасажири.

"Я такий щасливий, що метро працює", - каже Тоні Туру, пасажир вашингтонського метро. "​Вони ж могли його й закрити. Якщо в тебе вірус, і ти не носиш маску, ти його на інших поширюєш. Це дуже небезпечно, і всі мають носити маски".

Керівництво метрополітену, яке обслуговує частини Вірджинії, Мериленду та столицю Вашингтон, планує почати поступово відновлювати рівень послуг вже наприкінці травня. Але навіть тоді пасажирів закликають продовжувати користуватися метро лише для найнеобхідніших поїздок, носити маски та дотримуватися гігієни.

Десятки працівників міського транспорту столиці захворіли на COVID-19, але обійшлося без смертельних випадків. З метою додаткового захисту пасажирам заборонено заходити в перші та останні вагони потягів, якими користуються працівники метро.

А от в нью-йоркському метро, яке також не припиняло свою роботу під час пандемії, вперше за всю історію зупинили роботу потягів – із першої до п’ятої ранку. У цей час у вагонах потягів та на всіх станціях метро – а їх тут чотириста сімдесят дві – проводять ретельну дезінфекцію. Крім звичайних методів – хімічної обробки поверхонь – тут тестують дещо нове.

Метрополітен запустив пілотний проект із використання UVC, одного з трьох типів ультрафіолетового світла, для дезінфекції поверхонь і повітря.

"Це не наукова фантастика. Ці проміні вбивчі і у нас є лабораторне підтвердження, що це ультрафіолетове світло вбиває вірус, який спричиняє COVID-19", - каже директор Центру радіологічних досліджень Колумбійського університету ​Девид Бреннер​.

Це інший тип ультрафіолету від того, який використовується з медичною метою чи дає засмагу. Але він теж може бути небезпечним. З наступного тижня його почнуть тестувати лише під час нічної дезінфекції і у захисному одязі.

"А ще ми зараз також працюємо разом із метрополітеном над новим типом ультрафіолетового світла, яке може вбивати віруси так само, як звичайне, але не має проблем із безпекою. Це було б ідеальне рішення, тому що воно може працювати повсякчас. Якщо хтось чхне опівдень, не треба чекати півночі для знищення вірусу", - каже Бреннер.

Працівники міського транспорту Нью-Йорка найбільше серед своїх колег у США постраждали від коронавірусу. Понад сто двадцять людей померли, близько 10 тисяч перебували на карантині – вони були або самі уражені вірусом або перебували у тісному контакті із людиною із COVID-19.

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