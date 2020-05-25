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Час-Тайм. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США

Час-Тайм. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США
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Час-Тайм. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США

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В ефірі Час-Тайм. Коронавірус досі не під контролем – заявляють високопосадовці у сфері охорони здоров’я США. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США. День Пам’яті: американці вшановують військових, які загинули на службі. Короткометражка української режисерки здобула перемогу на онлайн-фестивалі у Лос-Анджелесі – інтерв’ю. Як у США усиновити домашню тварину?

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