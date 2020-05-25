Час-Тайм. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США
В ефірі Час-Тайм. Коронавірус досі не під контролем – заявляють високопосадовці у сфері охорони здоров’я США. Як пандемія впливає на президентську кампанію у США. День Пам’яті: американці вшановують військових, які загинули на службі. Короткометражка української режисерки здобула перемогу на онлайн-фестивалі у Лос-Анджелесі – інтерв’ю. Як у США усиновити домашню тварину?
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Травень 21, 2020
Час-Тайм. У Вашингтоні активно коментують «плівки Деркача»
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Травень 20, 2020
Час-Тайм. Рік президентства Зеленського – оцінки експертів у США
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Травень 19, 2020
Час-Тайм. Прогрес у пошуку вакцини проти Covid-19 – подробиці
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