- Кількість позитивних випадків COVID-19 у світі наблизилась до 6 мільйонів людей

- Столиця США – Вашингтон, Округ Колумбія – пом’якшує карантинні заходи

- Центри з контролю та профілактики захворювань США попереджають, що результати тестів на антитіла до коронавірусу ненадійні, а наявність антитіл ще не означає, що людина не зможе вдруге захворіти на COVID-19

- У Лос-Анджелесі кожен охочий безкоштовно може пройти тест на коронавірус