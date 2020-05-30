Наживо Головне про коронавірус. 30 травня
Кількість хворих на коронавірус у світі сягла 5 919 364 людей, чим наблизилась до позначки 6 мільйонів. Майже третину всіх підтверджених випадків COVID-19 зафіксували у США - 1 783 132 людини.
Найважливіше
- Кількість позитивних випадків COVID-19 у світі наблизилась до 6 мільйонів людей
- Столиця США – Вашингтон, Округ Колумбія – пом’якшує карантинні заходи
- Центри з контролю та профілактики захворювань США попереджають, що результати тестів на антитіла до коронавірусу ненадійні, а наявність антитіл ще не означає, що людина не зможе вдруге захворіти на COVID-19
- У Лос-Анджелесі кожен охочий безкоштовно може пройти тест на коронавірус
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