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Коронавірус

Наживо Головне про коронавірус. 30 травня

Кількість хворих на коронавірус у світі сягла 5 919 364 людей, чим наблизилась до позначки 6 мільйонів. Майже третину всіх підтверджених випадків COVID-19 зафіксували у США - 1 783 132 людини.

Молитва на соціальній дистанції у п'ятницю у мечеті Fatih, що у Стамбулі

Найважливіше

- Кількість позитивних випадків COVID-19 у світі наблизилась до 6 мільйонів людей

- Столиця США – Вашингтон, Округ Колумбія – пом’якшує карантинні заходи

- Центри з контролю та профілактики захворювань США попереджають, що результати тестів на антитіла до коронавірусу ненадійні, а наявність антитіл ще не означає, що людина не зможе вдруге захворіти на COVID-19

- У Лос-Анджелесі кожен охочий безкоштовно може пройти тест на коронавірус

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