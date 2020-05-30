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Протестувальники у столиці США штурмують Білий дім. Відео

Протестувальники у столиці США штурмують Білий дім. Відео
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Протестувальники у столиці США штурмують Білий дім. Відео

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«Справедливість для Джорджа Флойда». 29 травня у Вашингтоні розлючений натовп прийшов до Білого дому і провалив перед ним паркан, а згодом вирушив до будівлі Конгресу. На протест у столиці США вийшло близько тисячі людей, вони скандували: «Нема справедливості — нема миру!». Після смерті чоловіка в Міннеаполісі спалахнули масові протести, які переросли у насильницькі виступи - люди вимагали покарання для поліцейських, що скоїли брутальні дії. В п'ятницю поліцейського, який, як видно з відео, притискав Флойда коліном, затримали і звинуватили в убивстві.

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