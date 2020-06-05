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Час-Тайм. Протести у США очима української громади - розповіді, реакції

Час-Тайм. Протести у США очима української громади - розповіді, реакції
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Час-Тайм. Протести у США очима української громади - розповіді, реакції

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В ефірі Час-Тайм. Масові протести у США: огляд реакцій, розповіді місцевих українців. В Сенаті проходить низка слухань в межах розслідувань дій певних посадовців в Адміністрації Обами, в яких лунає і Україна. В Києві відкриті провадження, де згадується колишній віце-президент США. Чи вплинуть ці справи на відносини Києва і Вашингтона? Український книжковий ринок: що може допомогти індустрії вижити у нових умовах? Як доброчинна організація в Г’юстоні забезпечує харчами пенсіонерів.

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