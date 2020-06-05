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10 день: Америка продовжує протестувати. Відео
1 годину тому
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10 день: Америка продовжує протестувати. Відео
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1080p | 34,2MB
Америка продовжує протестувати.
10 день: Америка продовжує протестувати. Відео
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У 10-тий день демонстрацій активісти вказують на нові випадки жорстокості з боку правоохоронців.
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