Суботні протести проти расової дискримінації у Вашингтоні пройшли мирно

В суботу у США пройшли нові масові протести проти расової дискримінації.

У Вашингтоні десятки тисяч людей пройшли від меморіалу Лінкольну до Білого дому, з плакатами «Я не можу дихати», «Руки вгору, не стріляйте», «Життя чорношкірих мають значення». Це найбільший протест від часу початку демонстрацій дванадцять днів тому, коли від рук поліцейського загинув чорношкірий Джордж Флойд.

До полудня близько 3 тисяч демонстрантів зібралися біля пам'ятника Лінкольну, і приблизно стільки ж протестувальників нарахували біля Білого дому, повідомила поліція Округу Колумбія. Інша група демонстрантів влаштувала акцію протесту перед Капітолієм.

Деякі автомобілісти сигналили на підтримку демонстрантів, а жителі міста вийшли на вулицю, щоб роздати воду і їжу протестувальникам - у Вашингтоні в суботу встановилася спекотна і задушлива погода.

Протягом всього дня практично весь центр Вашингтона був перекритий для руху автомобілів, за дотриманням безпеки слідкували правоохоронці.

Мерка міста Мюріел Баузер виступила перед демонстрантами перед парком біля Білого дому на площі, яку назвали на честь руху «Життя чорношкірих мають значення». Мерка закликала протестувальників бути голосними, вимагаючи «більше правосуддя, більше миру». «Я маю дворічну доньку. Я хочу, щоб вона виростала в країні, де вона б не боялась ходити в магазин чи ходити на роботу», - сказала Баузер.

Президент Трамп у себе в Твіттері закликав протестувальників до виконання законів та правопорядку.

«Набагато менший натовп в Окрузі Колумбія, ніж очікувалось. Національна Гвардія, Служба безпеки та вашингтонська поліція виконала чудову роботу. Дякую!» - продовжив у Твіттері Президент.

Учасники протесів вимагають реформи системи кримінального судочинства рівноправ’я для меншин, зменшення фінансування поліції. Суботні протести порівняно з попередніми були значно спокійнішими та мирними. Ситуація в Міннеаполісі щоправда залишалась напруженою. Заява мера міста про те, що він не підтримує вимогу протестувальників зменшити фінансування поліції, викликало обурення.

У невеликому місті в Техасі Вайдор, відомому у минулому як осередок Ку-Клукс-Клану, кілька десятки білих та чорношкірих протестувальників вимагали расового рівноправ’я. У місті народження Джорджа Флойда Рейфорді, Півненна Кароліна, сотні людей прийшли до церкви, де знаходиться труна з тілом загиблого, щоб віддати шану загиблому. Флойда поховають у вівторок у Гьюстоні, де він жив перед тим, як переїхати у Міннеаполіс.

Демонстрації відбулись також по всьому світу. Тисячі людей вийшли в Австралії, сотні в Токіо та Сеулі. Марші протестів відбулись також в європейських містах.

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