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COVID-19: кількість смертей у всьому світі сягнула 400 тисяч

Понад 400 тисяч людей у всьому світі померли після коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Найбільше смертей зафіксували в США (109 802). Далі йдуть Велика Британія (40 548), Бразилія (35 930), Італія (33 846), Франція (29 145) та Іспанія (27 135).

Кількість виявлених випадків COVID-19 у світі становить 6 913 608. Одужали вже 3 095 348 пацієнтів.

Передрук з "Радіо Свобода"

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Як лікарні у США перелаштовувалися на боротьбу з COVID-19 - розповідь українки. Відео
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Як лікарні у США перелаштовувалися на боротьбу з COVID-19 - розповідь українки. Відео

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