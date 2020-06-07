COVID-19: кількість смертей у всьому світі сягнула 400 тисяч

Понад 400 тисяч людей у всьому світі померли після коронавірусної хвороби COVID-19, свідчать дані на сайті Центру системних досліджень при Університеті Джонса Гопкінса.

Найбільше смертей зафіксували в США (109 802). Далі йдуть Велика Британія (40 548), Бразилія (35 930), Італія (33 846), Франція (29 145) та Іспанія (27 135).

Кількість виявлених випадків COVID-19 у світі становить 6 913 608. Одужали вже 3 095 348 пацієнтів.

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