Американці більше занепокоєні загибеллю затриманого поліцією Флойда, ніж насильством під час протестів – опитування

Американці висловили більшу стурбованість відносно загибелі Джорджа Флойда під час затримання його поліцією, ніж відносно протестів, в тому числі тих, під час яких було застосовано насильство. На це вказує опитування, проведене спільно NBC та Wall Street Journal.

59% опитаних сказали, що їх більше непокоїть загибель Джорджа Флойда, серед них 54% - білі, 65% - латиноамериканці та 78% - чорношкірі респонденти. Лише 27% опитаних сказали, що занепокоєні протестами.

Відповіді опитаних розділились по партійній лінії. 81% демократів та 59% незалежних висловили більшу стурбованість загибеллю Флойда, порівняно з лише 29% республіканців.

Те ж саме опитування вказує на те, що 80% виборців вважають, що ситуація в країні вийшла з під контролю, серед них 66% республіканців, 92% демократів та 79% незалежних. Лише 15% респондентів вважають, що ситуація в країні загалом під контролем.

Опитування серед 1 тисячі зареєстрованих виборців було проведене 18 травня-2 червня. Статистична похибка становить 3,1%.

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