Чи не найбільше тоді постраждало місто Вашингтон. Столиця палала майже два тижні. 13 людей загинуло, тисячі втратили житло і майно. Історики зауважують, загибель Флойда, як і вбивство Кінга, мають глибші причини.
Історичні причини масових заворушень у США. Відео
- Голос Америки
25 травня у Міннеаполісі сталася подія, яка струсонула американське суспільство та спровокувала масові протести, мародерство та вандалізм. Чимало порівнюють теперішню ситуацію з подіями 1968 року, коли вбивство лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга збурило у США бунт та погроми.
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