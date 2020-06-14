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Історичні причини масових заворушень у США. Відео

  • Голос Америки
Історичні причини масових заворушень у США. Відео
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Історичні причини масових заворушень у США. Відео

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25 травня у Міннеаполісі сталася подія, яка струсонула американське суспільство та спровокувала масові протести, мародерство та вандалізм. Чимало порівнюють теперішню ситуацію з подіями 1968 року, коли вбивство лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга збурило у США бунт та погроми.

Чи не найбільше тоді постраждало місто Вашингтон. Столиця палала майже два тижні. 13 людей загинуло, тисячі втратили житло і майно. Історики зауважують, загибель Флойда, як і вбивство Кінга, мають глибші причини.

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