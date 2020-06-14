Історичні причини масових заворушень у США. Відео

25 травня у Міннеаполісі сталася подія, яка струсонула американське суспільство та спровокувала масові протести, мародерство та вандалізм. Чимало порівнюють теперішню ситуацію з подіями 1968 року, коли вбивство лідера руху за права темношкірих Мартіна Лютера Кінга збурило у США бунт та погроми.