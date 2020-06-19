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На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео
1 годину тому
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На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео
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720p | 17,5MB
1080p | 25,7MB
На суботу, 20 червня, припадає День біженців.
На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео
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Нині 1% людей на Землі вимушено залишили свої домівки.
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