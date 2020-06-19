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На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео

На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео
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На суботу, 20 червня, припадає День біженців. Відео

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На суботу, 20 червня, припадає День біженців.

Нині 1% людей на Землі вимушено залишили свої домівки.

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