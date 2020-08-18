Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу. Відео

Показати більше Show less

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив переконання, що Європа діятиме злагоджено, а санкції проти білоруської влади будуть запроваджені ще до кінця серпня.



Лідери комітету Палати представників Конгресу США з міжнародних справ у своїй заяві, засудили пропозицію президента Росії надати військову допомогу Білорусі.

