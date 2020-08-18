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Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу. Відео

Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу. Відео
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Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу. Відео

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Парламент Литви у вівторок одноголосно проголосував за введення нових економічних санкцій проти режиму Лукашенка.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас висловив переконання, що Європа діятиме злагоджено, а санкції проти білоруської влади будуть запроваджені ще до кінця серпня.

Лідери комітету Палати представників Конгресу США з міжнародних справ у своїй заяві, засудили пропозицію президента Росії надати військову допомогу Білорусі.

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