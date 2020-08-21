Спеціальні потреби
Перейти до матеріалу
Перейти до меню сторінки
Перейти до Пошуку
Мови
Learning English
Пошук
Пошук
Інтернет ТБ
Головна
Відеосюжети
Актуально
Світ
США
Україна
Діаспора
Наука
Здоров'я
Культура
Суспільство
Історії успіху українців
Телепрограми
Час-Time
Вікно в Америку
Студія Вашингтон
Прайм-Тайм
Погляд з Вашингтона
США: вибори 2020
Білорусь
Позиція уряду США
Українці в США
Коронавірус
Блоги
Login / Register
Більше
Learning English
VOA Ukrainian TV
Останній випуск
Студія Вашингтон
Наступне
21:40 - 21:55
Час-Тайм
08:00 - 08:05
Студія Вашингтон
Більше ТБ
ЧАС-TIME
СТУДИЯ ВАШИНГТОН
ВІКНО В АМЕРИКУ
ПРАЙМ ТАЙМ
Пошук
Пошук
Попередній
Наступний
Breaking News
Попередній
Наступний
Live
Студія Вашингтон
Випуски
Про нас
Студія Вашингтон
21 Серпень, 2020
Встановіть Adobe Flash Player
Embed
Студія Вашингтон
Embed
The code has been copied to your clipboard.
width
px
height
px
The URL has been copied to your clipboard
No media source currently available
0:00
0:05:00
0:00
Direct link
240p | 13,8MB
360p | 20,1MB
480p | 33,2MB
720p | 77,1MB
1080p | 104,6MB
Студія Вашингтон
Випуски
Серпень 21, 2020
Студія Вашингтон. Заява держсекретаря США щодо Білорусі
Серпень 20, 2020
Студія Вашингтон. Демократична партія офіційно висунула Джо Байдена на посаду президента США
Серпень 19, 2020
Студія Вашингтон. Уряди європейських країн посилюють тиск на білоруську владу
Серпень 18, 2020
Студія Вашингтон. Білорусь. Розвиток подій, реакції Заходу
Серпень 15, 2020
Студія Вашингтон. Чого домагається опозиція у Білорусі?
Серпень 14, 2020
Студія Вашингтон. У Вашингтоні триває дискусія про перезавантаження відносин з Росією
Усі випуски
Телевізійні Програми
Радіо Програми
Back to top
XS
SM
MD
LG