В Портленді під час сутичок загинув чоловік

За повідомленнями поліції, в Портленді, штат Орегон, ввечері в суботу був застрелений чоловік в той час, як в місті відбувалися вуличні сутички між демонстрантами руху «Життя чорношкірих мають значення» і прихильниками президента Дональда Трампа.

Щоб взяти участь у протестах, прихильники президента США приїхали в місто на сотнях вантажівок. Деякі з них стріляти з пейнтбольних рушниць з кузовів пікапів, а демонстранти кидали в них різні предмети.

У повідомленні поліції говориться, що поліцейські почули звуки стрілянини і «знайшли жертву з вогнепальним пораненням в груди». Приїхавши на місце події, лікарі констатували смерть.

В ніч на неділю керівник поліції Портленда Чак Ловелл заявив: «Подібне насильство абсолютно неприйнятно, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб знайти і затримати людину або осіб, відповідальних [за стрілянину]».

Очевидці кажуть, що на загиблому, білому чоловікові, був капелюх з емблемою портлендської ультраправої організації «Молитва патріотів» (Patriot Prayer), яка раніше мала сутички з протестувальниками.

Виконувач обов’язків міністра внутрішньої безпеки США Чад Вулф на телеканалі ABC в неділю поклав вину на насильство в міст на місцеву владу Портленда та штату Орегон, заявивши, що «вони не дозволяють правоохоронцям виконувати їх роботу». «Моє послання всім, хто протестує – робіть це мирно», - сказав він.

Останні три місяці в місті щовечора проходять акції протесту проти расової несправедливості і жорстокого поводження поліції з представниками меншин після смерті чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда в Міннеаполісі 25 травня під час затримання поліцією.

Поки не ясно, чи пов'язаний смертельний інцидент зі стріляниною із зіткненнями, що сталися, коли колона з приблизно 600 автомобілів з прихильниками Трампа в'їхала в центр міста.

Ще до стрілянини поліція провела декілька арештів в суботу і рекомендувала місцевим жителям уникати центру міста. Прихильники президента Трампа збиралися в місті три суботи поспіль. Протестувальники намагалися зупинити колону, перекриваючи вулицю і блокуючи мости.

У неділю вранці президент Трамп написав у себе в Твіттері: «Закон і порядок !!!»

Під час виступу на з’їзді республіканської партії президент Трамп сказав, що виборці «не будуть у безпеці в Америці Джо Байдена». Джо Байден в програмі MSNBC минулого тижня сказав, що президент Трамп «бачить у вуличному насильстві політичну користь для себе».