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Час-Тайм. Як події в Білорусі та отруєння Навального можуть вплинути на діалог між США та Росією?

Час-Тайм. Як події в Білорусі та отруєння Навального можуть вплинути на діалог між США та Росією?
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Час-Тайм. Як події в Білорусі та отруєння Навального можуть вплинути на діалог між США та Росією?

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Німецькі політики закликають Меркель переглянути будівництво «Північного потоку-2» через отруєння Навального. Вашингтон співпрацюватиме із союзниками, аби притягнути до відповідальності винних в отруєнні - Рада нацбезпеки США. Дії Росії ускладнюють чесну та прозору дискусію із Москвою,-Джордж Кент.

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