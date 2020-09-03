Як пандемія вдарила по бізнес-інфраструктурі студентських містечок у США? У Нью-Йорку, після майже півроку карантину, поволі відкриваються музеї.
Час-Тайм. Як події в Білорусі та отруєння Навального можуть вплинути на діалог між США та Росією?
Німецькі політики закликають Меркель переглянути будівництво «Північного потоку-2» через отруєння Навального. Вашингтон співпрацюватиме із союзниками, аби притягнути до відповідальності винних в отруєнні - Рада нацбезпеки США. Дії Росії ускладнюють чесну та прозору дискусію із Москвою,-Джордж Кент.
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Вересень 02, 2020
Час-Тайм. США закликали Росію припинити переслідування кримських татар
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Серпень 27, 2020
Час-Тайм. Підсумки візиту заступника держсекретаря США в Україну
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