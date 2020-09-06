Міністр закордонних справ Німеччини не виключив можливості введення санкцій проти Росії через отруєння Навального

Міністр закордонних справ Німеччини не виключив можливості введення санкцій проти Росії, якщо Кремль найближчим часом не надасть інформацію про отруєння опозиційного лідера Олексія Навального.

Хайко Маас заявив німецькій газеті Bild am Sonntag, що є «кілька ознак», що вказують на те, що за атакою стоїть Москва.

«Якщо в найближчі дні Росія не допоможе прояснити, що сталося, ми будемо змушені обговорити заходи з нашими союзниками», - заявив Маас в інтервю German daily, зазначивши, що будь-які санкції повинні бути «точковими». На даний момент Німеччина очолює Європейський Союз.

«Ми дуже розраховуємо на те, що російський уряд розкриє цей тяжкий злочин, - заявив Маас. - Якщо уряд не має ніякого відношення до атаки, то в його власних інтересах підкріпити це фактами ».

Маас не виключив санкцій відносно газопроводу «Північний потік - 2» вартістю 11 мільярдів доларів, будівництво якого вже майже завершено.

«Я сподіваюся ... що російська сторона не змусить нас змінити позицію по" Північному потоку "», - сказав він.

За словами Маасу, Німеччина готова піти на можливе згортання проекту після відповідних оцінок, і що дискусії про санкції не повинні «зводитися» до одного пункту.

Раніше на цьому тижні уряд Німеччини заявило, що Навальний був отруєний бойовою нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок».

«Лише невелика кількість людей має доступ до речовини з групи "Новічок", і цю отруту використали російськими спецслужбами проти колишнього агента Сергія Скрипаля», - підкреслив Маас в інтерв'ю німецькій газеті.

Британська влада стверджували, що «Новічок» був використаний проти російського подвійного агента і його дочки в 2018 році.

У бесіді з журналістами після екстреної наради послів НАТО по Навальному в Брюсселі в п'ятницю генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг заявив, що «будь-яке застосування хімічної зброї демонструє повну неповагу до людських життів і є неприйнятним порушенням міжнародних норм і правил».

За словами Столтенберга, члени Альянсу погодилися, що Росія повинна в повній мірі співпрацювати в проведенні неупередженого розслідування під наглядом Організації по забороні хімічної зброї. Члени НАТО також погодилися, що Росія повинна відповісти на ряд серйозних питань, сказав він.

Кремль відкинув звинувачення в тому, що саме він стоїть за раптовою хворобою російського опозиційного політика.