Невідомий тяжко поранив двох правоохоронців в Лос-Анджелесі. Пошуки підозрюваного тривають

Правоохоронці продовжують пошуки чоловіка, який за допомогою вогнепальної зброї поранив двох поліцейських у місті Лос-Анджелес, які сиділи у патрульній машині. Напад був записаний на відео.

На відеозапису інциденту, опублікованому шерифом поліції, видно, як підозрюваний підходить до припаркованого біля станції метро автомобіля в місті Комптон і стріляє з пістолета через вікно з боку пасажирського крісла, після чого тікає. Поранені змогли попросити про допомогу по рації.

«Озброєний чоловік підійшов до помічників шерифа і відкрив нічим не спровокований вогонь без попередження», - повідомив департамент через Твіттер.

31-річну поліцейську та її 24-річномого колегу прооперували в суботу ввечері. Вони закінчили поліцейську академію 14 місяців тому.

«Це мене обурює. Водночас це мене жахає», - сказав шериф відділку Алекс Віллануева, закликавши громаду молитися за здоров’я постраждалих.

Президент Дональд Трамп відреагував на інцидент у себе в Твіттері: «Тварини, по яких треба ударити з усієї сили».

Пізніше, коментуючи стан постраждалих, Трамп написав: «Якщо вони помруть, вбивцю повинен чекати швидкий суд і страта. Тільки так можна це зупинити!»

Біля лікарні, те перебувають поранені правоохоронці, зібрались протестувальники, які вигукували: «Сподіваємось, що вони помруть».

«Звертаємося до демонстрантів, які блокують в'їзд і виїзд з відділення невідкладної допомоги та кричать: "Сподіваємося, що вони помруть ", маючи на увазі двох [помічників] шерифа Лос-Анджелеса, що потрапили в засідку сьогодні в Комптоні. Не блокуйте аварійні входи і виходи в лікарню», - йдеться в твіті департаменту. «Життя людей на кону, коли машини невідкладної допомоги не можуть проїхати».

Журналістка радіостанції КРСС Джозі Хуанг, яка перебувала біля місця протесту була арештована. Департамент заявив, що журналістка перешкоджала арешту протестувальника, не ідентифікувала себе як співробітниця ЗМІ та не мала при собі відповідних посвідчень. Джозі Хуанг повідомила, що її звільнили з окружної в'язниці вранці в неділю. Головна редакторка радіостанції висловила обурення з приводу арешту журналістки та заявила, що вона мала при собі журналістські посвідчення та повідомила про те, що працює на радіостанцію.