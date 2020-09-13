Про це повідомляє департамент лісового господарства та протипожежного захисту Каліфорнії. На відео, яке отримало агентство Рейтер, видно як полум’я охоплює дерева поблизу місця для пікніків у лісі.
У Каліфорнії через масштабні лісові пожежі горить національний ліс. Відео
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