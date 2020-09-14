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Час-Тайм. Зустріч Путіна і Лукашенка – перші реакції

Час-Тайм. Зустріч Путіна і Лукашенка – перші реакції
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Час-Тайм. Зустріч Путіна і Лукашенка – перші реакції

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В ефірі Час-Тайм. Лукашенко і Путін віч-на-віч зустрілися у Сочі. У Каліфорнії понад 16,5 тисяч вогнеборців намагаються загасити десятки пожеж. ВООЗ повідомляє про рекордне денне зростання випадків інфікування COVID-19. Чи можуть кортикостероїди допомогти усім пацієнтам, хворим на коронавірус?

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