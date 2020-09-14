Досягнення та плани USAID в Україні: інтерв’ю з новим директором місії в Україні та Білорусі. Історія мисткині, яку пандемію надихнула на нові творчі ідеї.
Час-Тайм. Зустріч Путіна і Лукашенка – перші реакції
В ефірі Час-Тайм. Лукашенко і Путін віч-на-віч зустрілися у Сочі. У Каліфорнії понад 16,5 тисяч вогнеборців намагаються загасити десятки пожеж. ВООЗ повідомляє про рекордне денне зростання випадків інфікування COVID-19. Чи можуть кортикостероїди допомогти усім пацієнтам, хворим на коронавірус?
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Вересень 11, 2020
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Час-Тайм. Чому Президент Трамп применшував загрозу Covid-19 у США?
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Вересень 10, 2020
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Час-Тайм. Тихановська звернулася з проханням до країн-членів ООН
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