Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?

В ефірі Час-Тайм. Лукашенко має постати перед судом через масові побиття учасників протестів – Світлана Тихановська - ексклюзивне інтерв’ю. Вибори-2020 у США: активні представники української діаспори створили організації на підтримку своїх кандидатів.Ми поспілкувалися з представниками обох таборів.