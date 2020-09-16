У 20-ту річницю зникнення Георгія Гонгадзе у Посольстві США в Україні закликали ретельно розслідувати злочини проти журналістів. Як позначається соціальна ізоляція і відсутність прямих контактів на психологічному здоров’ї людей?
Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?
В ефірі Час-Тайм. Лукашенко має постати перед судом через масові побиття учасників протестів – Світлана Тихановська - ексклюзивне інтерв’ю. Вибори-2020 у США: активні представники української діаспори створили організації на підтримку своїх кандидатів.Ми поспілкувалися з представниками обох таборів.
Випуски
-
-
Вересень 14, 2020
Час-Тайм. Зустріч Путіна і Лукашенка – перші реакції
-
Вересень 11, 2020
Час-Тайм. Уряд США запровадив санкції проти нардепа України
-
Вересень 11, 2020
Час-Тайм. Чому Президент Трамп применшував загрозу Covid-19 у США?
-
Вересень 10, 2020
Час-Тайм. США розглядають додаткові санкції проти білоруських посадовців
-
Facebook Forum