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Час-Time

Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?

Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?
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Час-Тайм. Кого хочуть бачити президентом США американські українці?

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В ефірі Час-Тайм. Лукашенко має постати перед судом через масові побиття учасників протестів – Світлана Тихановська - ексклюзивне інтерв’ю. Вибори-2020 у США: активні представники української діаспори створили організації на підтримку своїх кандидатів.Ми поспілкувалися з представниками обох таборів.

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У 20-ту річницю зникнення Георгія Гонгадзе у Посольстві США в Україні закликали ретельно розслідувати злочини проти журналістів. ​Як позначається соціальна ізоляція і відсутність прямих контактів на психологічному здоров’ї людей?

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