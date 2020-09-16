Студія Вашингтон. Тихановська - про Лукашенка, Путіна, протести в Білорусі. Інтерв’ю

Сьогодні в Студії Вашингтон. Сезон ураганів – у самому розпалі у США. Ураган другої категорії Саллі обрушився на узбережжя Алабами і південь Флориди. Лукашенко має постати перед судом через масові побиття учасників протестів – Світлана Тихановська в ексклюзивному інтерв’ю Мирославі Гонгадзе.