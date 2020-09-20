Судді Гінзбург поставлять пам'ятник в Брукліні

У районі міста Нью-Йорка, Брукліні, встановлять пам'ятник судді Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург, оголосив губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Гінзбург померла в п'ятницю в віці 87 років від ускладнень раку підшлункової залози. Будучи поборницею прав жінок, вона стала другою жінкою в складі вищої судової інстанції країни в 1993 році.

Куомо повідомив, що призначить комісію, якій буде доручено вибрати скульптора і визначити місце встановлення пам'ятника.

Губернатор заявив, що скульптура буде служити фізичним нагадуванням про «великий внесок Гінзбург в ту Америку, яку ми знаємо сьогодні, і натхненням для тих, хто буде продовжувати величезну роботу, яку вона виконала».

Гінзбург народилася в Брукліні в 1933 році і виросла в районі Флетбуш. Вона отримала перше визнання як юристка Проекту по захисту прав жінок в Американському союзі громадянських свобод.

Губернатор куомо заявив, що Гінзбург «самовіддано шукала правду і справедливість в роз'єднаному світі, даючи голос безголосим і підтримуючи тих, кого відтісняли в бік сили ненависті і байдужості».

«Рут Бейдер Гінзбург не потрібно місце у Верховному суді, щоб заслужити місце в підручниках американської історії, - заявляв тодішній президент Білл Клінтон, призначаючи Гінзбург на посаду судді Верховного суду. - Вона його вже заслужила».