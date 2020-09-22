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Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне

Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне
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Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне

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В ефірі Час-Тайм. Комітет Сенату США з закордонних відносин схвалив кандидатуру Кіта Дейтона на посаду нового посла США в Україні. Генасамблея ООН: головне з промови президента США Трампа. Які наслідки ситуація навколо Тік Ток може мати для роботи технологічних компаній по всьому світу?

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Кількість смертей від COVID-19 у США перетнула позначку у 200 тисяч осіб. Американські лабораторії випробовують різні способи дезінфекції вживаних масок для можливого повторного використання. На виставці іграшок в Нью-Йорку у тренді цього року - іграшки STEM.

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