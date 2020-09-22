Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне

В ефірі Час-Тайм. Комітет Сенату США з закордонних відносин схвалив кандидатуру Кіта Дейтона на посаду нового посла США в Україні. Генасамблея ООН: головне з промови президента США Трампа. Які наслідки ситуація навколо Тік Ток може мати для роботи технологічних компаній по всьому світу?