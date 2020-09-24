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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі

Студія Вашингтон. США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі
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Студія Вашингтон. США, Канада, ЄС не визнають Лукашенка законним президентом Білорусі

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Сполучені Штати, Канада, Європейський Союз не визнають Олександра Лукашенка законним президентом Білорусі. У місті Луївілль, штат Кентуккі, розгорілися протести.

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Британський банк Barclays займався переказами грошей олігарха Ріната Ахметова, хоча мав занепокоєння щодо походження цих грошей - про це йдеться у матеріалі Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань, на підставі документів FinCEN. Американські медики активно закликають громадян вакцинуватись від грипу вже зараз.

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