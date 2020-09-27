50-й день протестів в Білорусі, МВС повідомляє про близько 200 затриманих

В неділю в Білорусі десятки тисяч демонстрантів вийшли на чергову акцію протесту з вимогою відставки Олександра Лукашенка. Це вже 50-й день протестів в Білорусі. Влада розмістила в центрі Мінська військову техніку та закрили станції метро. Співробітники міліції в масках затягували людей в машини, застосовували світлошумові гранати і сльозогінний газ.

Демонстранти скандували «Самозванець!» і «Свєта - наш президент!», коли вийшли на вулиці Мінська та інших міст, одягнені в червоно-білі кольори опозиції. За повідомленнями правозахисників, щонайменше 53 людини були затримані. ЗМІ повідомляють про більше сотні арештованих. МВС Білорусі повідомляє про близько 200 затриманих.

Деякі назвали акцію протесту «народною інавгурацією» Світлани Тихановскої - головного опонента Лукашенка, яка покинула країну після виборів 9 серпня.

Як повідомляє агентство Рейтер, кілька станцій метро в Мінську були закриті, спостерігалися перебої в роботі мобільного Інтернету. Деякі протестувальники мали корону на голові, глузуючи з інавгурації Олександра Лукашенка. «Ми прийшли, щоб відсвяткувати народну інавгурацію народного президента», - заявив Рейтер один з протестувальників в Мінську. «Спочатку він сфальсифікував вибори, а потім сфальсифікував інавгурацію».

Міліція повідомила, що також застосувала сльозогінний газ і світлошумові гранати і проти демонстрантів в Гомелі, які «не хотіли реагувати на вимоги правоохоронців», повідомив ТАСС.

На відео, яке з'явилися в місцевих ЗМІ, показано, як силовики в масках розпилюють якусь речовина з балончиків в обличчя людей, які, відступаючи, скандують: «Фашисти!»

Напередодні в суботу під час протестів, за даними МВС, було затримано 150 осіб.

Лукашенко заперечує фальсифікації на виборах і в середу був приведений до присяги на церемонії, яка заздалегідь не анонсувалася, що викликало нові протести і засудження з боку ЄС, США і Великобританії.

Росія заявила, що рішення ЄС не визнавати Лукашенка законним президентом суперечить міжнародному праву і являє собою непряме втручання у внутрішні справи країни.

У коментарях французькій пресі в неділю президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Лукашенко повинен відійти від влади. «Ми є свідками кризи влади в Білорусі з авторитарної адміністрацією, яка не здатна прийняти логіку демократії, - заявив президент Франції Еммануель Макрон в коментарях виданню Journal du Dimanche, опублікованих в неділю. - Очевидно, що Лукашенко повинен піти».

Західні країни готуються ввести санкції проти Мінська. Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей звинуватив їх у спробі посіяти «хаос і анархію».