Захворюваність на COVID-19 в Україні залишається близькою до рекордних значень. За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу медиками виявлено 3627 нових випадків інфікування. Цифри залишаються стабільно високими з середини вересня.

"У нас збільшується кількість людей, які хворіють, збільшується кількість госпіталізацій, кожного дня збільшується заповнення лікарняних ліжок", - констатував міністр Максим Степанов. За даними МОЗ, в українських лікувальних закладах заповненість ліжок пацієнтами з підозрою на COVID-19 та підтвердженими діагнозами перевищила 50% і продовжує зростати.

Українські урядовці також кажуть, що ведуть переговори із провідними світовими фармацевтичними компаніями про закупівлю вакцини від COVID-19 відразу після завершення клінічних випробувань та підтвердження ефективності ліків.

"Міністерство охорони здоров'я звернулося до провідних світових компаній, вже тривалий час проводимо з ними перемовини, я спілкуюся з колегами з європейських країн щодо підтримки отримання вакцини Україною як тільки вона буде виготовлена та зареєстрована. Ми ведемо перемовини з усіма фармкомпаніями, які знаходяться на останній стадії клінічних випробувань вакцини від COVID-19, щодо підписання угод, забезпечення вакцинами нашої країни. Крім того ми стали учасниками глобальної ініціативи ВООЗ у створенні альянсу із забезпечення рівного доступу до майбутньої вакцини від коронавірусної хвороби", - зазначив Степанов.

У МОЗ розраховують отримати близько 8 мільйонів доз вакцини на безоплатній основі. Міністр каже, що становить близько 20% від потреби України.