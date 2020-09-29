Час-Тайм. Трамп і Байден 29 вересня зустрінуться на перших передвиборчих дебатах

В ефірі Час-Тайм. Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Лукашенка та низки білоруських посадовців. Сьогодні у Клівленді пройдуть перші дебати між кандидатами у президенти Дональдом Трампом та Джо Байденом. Які можливості та ризики ці дебати мають для обох кандидатів?