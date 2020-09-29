Як розділилися політичні вподобання в штаті Огайо - на прикладі однієї вулиці. Історія мати-одиначки з Каліфорнії, яка втратила роботу через COVID-19. Батько з Техасу танцями піднімає настрій сину під час сеансів хіміотерапії – і підбадьорює усю лікарню.
Час-Тайм. Трамп і Байден 29 вересня зустрінуться на перших передвиборчих дебатах
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Вересень 28, 2020
Час-Тайм. Чи є підстави непокоїтися про безвіз України з ЄС?
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Вересень 25, 2020
Час-Тайм. Facebook усунув чергову російську кампанію впливу
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Вересень 22, 2020
Час-Тайм. Генасамблея ООН. Промова президента США Трампа. Головне
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