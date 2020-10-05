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Українську стрічку «Якщо було завтра» показали на фестивалі кіно у Нью-Йорку. Відео

Українську стрічку «Якщо було завтра» показали на фестивалі кіно у Нью-Йорку. Відео
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Українську стрічку «Якщо було завтра» показали на фестивалі кіно у Нью-Йорку. Відео

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Українську стрічку «Якщо було завтра» режисерки Анастасії Євченко було представлено на фестивалі кіно у Нью-Йорку. Через пандемію замість звичних кінотеатрів покази у рамках фестивалю відбувалися просто неба у стилі drive-in, тобто глядачам, аби потрапити на перегляд, був потрібен автомобіль.

На авто-кіно-фестивалі цих вихідних побувала Ірина Соломко і, зокрема, побачила прем’єру української стрічки.

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