Як голосуватимуть безхатченки у Каліфорнії? Нобелівську премію миру присудили Світовій продовольчій програмі ООН. Світ згадує Джона Леннона, якому 9 жовтня мало б виповнитися 80 років.
Час-Тайм. Нагірний Карабах: як реагують діаспори вірмен та азербайджанців у США
Події в Білорусі становлять пряму загрозу для України, -Єрмак. Через конфлікт в районі Нагірного Карабаху діаспори вірмен та азербайджанців у США організовують акції на підтримку своїх земляків. У США запобігли планам викрадення губернатора штату. Вибори-2020:Як налаштовані виборці у штаті Мічиган?
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Час-Тайм. Що відомо про те, скільки податків сплачує Дональд Трамп?
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