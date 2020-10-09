Час-Тайм. Нагірний Карабах: як реагують діаспори вірмен та азербайджанців у США

Події в Білорусі становлять пряму загрозу для України, -Єрмак. Через конфлікт в районі Нагірного Карабаху діаспори вірмен та азербайджанців у США організовують акції на підтримку своїх земляків. У США запобігли планам викрадення губернатора штату. Вибори-2020:Як налаштовані виборці у штаті Мічиган?