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Час-Тайм. Нагірний Карабах: як реагують діаспори вірмен та азербайджанців у США

Час-Тайм. Нагірний Карабах: як реагують діаспори вірмен та азербайджанців у США
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Час-Тайм. Нагірний Карабах: як реагують діаспори вірмен та азербайджанців у США

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Події в Білорусі становлять пряму загрозу для України, -Єрмак. Через конфлікт в районі Нагірного Карабаху діаспори вірмен та азербайджанців у США організовують акції на підтримку своїх земляків. У США запобігли планам викрадення губернатора штату. Вибори-2020:Як налаштовані виборці у штаті Мічиган?

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