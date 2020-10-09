Зникають зуби мудрості і з'являється додаткова артерія - вчені виявили нову стадію еволюції людини 

Все більше дітей у світі народжується, не маючи закладених у щелепі зубів мудрості - про це заявляють австралійські вчені, проаналізувавши дані розвитку людини за останні 250 років.

За їхніми словами, за останні понад два сторіччя фізіологія людини змінювалась найшвидше в історії еволюції.

У сучасних людей, порівняно з їхніми відносно нещодавніми предками, обличчя стало меншим, з'явилася додаткова артерія на передпліччі, а в ногах - додаткові кістки. Про це йдеться у звіті вчених Університету Flinders, що в Південній Австралії.

Більшість людей народжуються із зубами мудрості, які в підлітковому віці (або пізніше) починають виходити назовні. Вчені вважають, що ці зуби потрібні були людям у стародавні часи для пережовування сирої чи дуже твердої їжі, втім тепер вони стають зайвими.

Так як обличчя стає меншим, для зубів мудрості не залишається багато місця, бо щелепа зменшилась, - розповів доктор Теган Лукас з Університету Фліндерс.

Про швидкі еволюційні зміни свідчить також поява додаткової артерії у передпліччі людини, - підкреслюють науковці.

Раніше діти народжувались з цією артерією і вона швидко зникала, втім тепер, йдеться у статті науковців, кожна третя людина має цю кровоносну судину до кінця свого життя.

У дослідженні також йдеться, що все більше людей у світі народжується з додатковою маленькою кісточкою позаду коліна, що називається фабелла. Раніше вважалось, що ця кістку людина втратила під час еволюції.

У стопі людини вчені помітили також додаткові суглоби, які з'єднують кістки.

Дивіться також: Вибори президента США – американці про свої настрої та вподобання напередодні голосування