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Число інфікованих коронавірусом в світі перевищило 37 мільйонів

  • Голос Америки
A patient infected with COVID-19 is treated in one of the intensive care units (ICU) at the Severo Ochoa hospital in Leganes, outskirts of Madrid, Spain, Friday, Oct. 9, 2020. At the peak of the first wave, ICU wards were given over to haste, desperation

За даними Ресурсного центру Університету Джонса Гопкінса, число підтверджених випадків COVID-19 в світі станом на неділю перевищила 37,2 мільйона. Кількість летальних випадків перевищила мільйон.

На першому місці за кількістю хворих знаходяться США - 7,7 мільйона чоловік.

Експерти, однак, очікують, що Індія обійде США за цим показником. Станом на неділю, в Індії зафіксовано понад 7 мільйонів хворих.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило в неділю, що за останню добу в країні зареєстровано 74383 випадки COVID-19.

Бразилія в суботу пройшла похмуру віху: міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що число померлих від COVID-19 в країні перевищило 150 тисяч. В США, згідно зі статистикою Університету Джонса Гопкінса, від коронавірусу померло понад 214 тисяч осіб.

Президент Бразилії Болсонару намагався применшити небезпеку вірусу, незважаючи на зростання смертності в його країні і той факт, що в числі тих, що заразилися був і він сам.

Влада австралійського штату Вікторія вживають жорстких заходів проти людей, які не дотримуються правила в зв'язку з епідемією. Прем'єр-міністр Вікторії Деніел Ендрюс заявив, що якщо особи, тісно контактували з інфікованими, відмовляться пройти тест на 11-й день ізоляції, обов'язковий карантин для них буде продовжений на 10 днів.

«Це просто подвійна, потрійна перевірка, що ви насправді не підхопили вірус», - заявив Ендрюс, згідно Associated Press.

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