Число інфікованих коронавірусом в світі перевищило 37 мільйонів

За даними Ресурсного центру Університету Джонса Гопкінса, число підтверджених випадків COVID-19 в світі станом на неділю перевищила 37,2 мільйона. Кількість летальних випадків перевищила мільйон.

На першому місці за кількістю хворих знаходяться США - 7,7 мільйона чоловік.

Експерти, однак, очікують, що Індія обійде США за цим показником. Станом на неділю, в Індії зафіксовано понад 7 мільйонів хворих.

Міністерство охорони здоров'я Індії повідомило в неділю, що за останню добу в країні зареєстровано 74383 випадки COVID-19.

Бразилія в суботу пройшла похмуру віху: міністерство охорони здоров'я країни повідомило, що число померлих від COVID-19 в країні перевищило 150 тисяч. В США, згідно зі статистикою Університету Джонса Гопкінса, від коронавірусу померло понад 214 тисяч осіб.

Президент Бразилії Болсонару намагався применшити небезпеку вірусу, незважаючи на зростання смертності в його країні і той факт, що в числі тих, що заразилися був і він сам.

Влада австралійського штату Вікторія вживають жорстких заходів проти людей, які не дотримуються правила в зв'язку з епідемією. Прем'єр-міністр Вікторії Деніел Ендрюс заявив, що якщо особи, тісно контактували з інфікованими, відмовляться пройти тест на 11-й день ізоляції, обов'язковий карантин для них буде продовжений на 10 днів.

«Це просто подвійна, потрійна перевірка, що ви насправді не підхопили вірус», - заявив Ендрюс, згідно Associated Press.

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