Президент Зеленський анонсував загальнонаціональне опитування

Президент Зеленський повідомив про свій намір провести загальнонаціональне опитування у день, на який в країні заплановані місцеві вибори. Про це він заявив у спеціальному відеозверненні.

У зверненні президента Зеленського не повідомляється, про що саме хочуть запитати громадян. В офісі президента згодом роз'яснили, що йдеться не про референдум, а про опитування громадян.

"Опитування – інший інструмент. У кожного інструменту є свій сенс і юридичне значення. Запропоноване президентом загальнонаціональне опитування дасть можливість кожному громадянину висловитися про те, що справді важливо для нашого суспільства. Наголошуємо, що опитування, яке пропонується провести 25 жовтня, на відміну від референдуму, як це визначено для референдуму Конституцією, не матиме прямих юридичних наслідків", - йдеться у поширеному офісом президента повідомленні.

Трохи світла на зміст опитування пролив близький до команди президента екс-депутат Верховної Ради Сергій Лещенко. У своєму телеграм-каналі він повідомив, що йдеться про опитування не на виборчих дільницях, а біля них. Лещенко прогнозує, що у наступні дні в офісі президента будуть озвучувати запитання, які винесуть на опитування.

Попри брак детальної інформації, ініціатива президента Зеленського викликала критику у опозиційних політичних сил. У партії Голос заявили про неприпустимість проведення будь-яких опитувань у день голосування на місцевих виборах.

В партії Свобода закликали бойкотувати опитування і назвали його "псевдореферендумом".