Природні катаклізми через зміни клімату можуть коштувати світові щороку 20 млрд доларів - звіт ООН та Світової Метеорологічної організації

Стихії внаслідок змін клімату до 2030 спричинятимуть світові збитки щороку у понад 20 мільярдів доларів, - про це йдеться у звіті, який оприлюднили ООН та Світова Метеорологічна організація у вівторок 13 жовтня.

Лише у 2018 році близько 108 мільйонів людей потребували гуманітарної допомоги, тому що постраждали у результаті природніх стихій.

До 2030 року, як прогнозують науковці, кількість потребуючих допомоги зросте принаймні на 50 відсотків, значно збільшаться також економічні збитки.

Дослідники наголошують, що уникнути таких наслідків можна, якщо уряди підійдуть до розв'язання проблеми багаторівневим інвестуванням.

Урядам рекомендують інвестувати в розвиток інформаційних систем, зокрема, у системи раннього попередження стихій та прогнозування погоди, аби заздалегідь інформувати людей, які можуть опинитися під загрозою, та щоб вжити попереджувальних заходів у регіоні.

Дослідники зауважують, що попри зростання кількості стихій щороку, число загиблих людей внаслідок негоди за останні 50 років зменшилось втричі.

Водночас Світова метеорологічна організація у своєму звіті про стан клімату за 2020 рік підрахувала, що за останні 50 років понад 11 000 катастроф були пов'язані з погодою або зміною клімату.

Внаслідок всіх цих стихій загинуло понад 2 мільйона людей, а економічні збитки сягнули 3,6 трильйонів доларів.

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