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В Європі - нова хвиля пандемії коронавірусу. Відео

В Європі - нова хвиля пандемії коронавірусу. Відео
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В Європі - нова хвиля пандемії коронавірусу. Відео

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У багатьох країнах знову швидко заповнюються лікарні і уряди дуже неохоче, але повертають певні обмеження, усе ще сподіваючись уникнути повного карантину, який паралізував Європу весною.

Після різкого збільшення кількості інфікованих, Польща відкриває на національному стадіоні у Варшаві польовий госпіталь для хворих на COVID-19. Швеція, де досі не запроваджували жорсткого карантину, від сьогодні дозволила місцевим урядам вводити локальні обмеження, зокрема на масові зібрання та користування громадським транспортом

Франція, Іспанія та Велика Британія вже запровадили нові карантинні обмеження.

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