Час-Тайм. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року?

В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив стратегію протидії небезпекам, які походять з цих країн. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року і на що варто звернути увагу українцям, які хочуть взяти в ній участь?