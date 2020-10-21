Вибори-2020: Чому американці поспішають віддати свій голос, як стадіони перетворюються на виборчі дільниці і коли чекати результатів? У США все частіше лунає питання: чи приймуть кандидати результати виборів? І що буде, якщо цього не станеться?
Час-Тайм. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року?
В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив стратегію протидії небезпекам, які походять з цих країн. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року і на що варто звернути увагу українцям, які хочуть взяти в ній участь?
Випуски
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Жовтень 19, 2020
Час-Тайм. Як голосують американці українського походження у Флориді?
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Жовтень 15, 2020
Час-Тайм. Чому 2020-ого у США купують рекордну кількість зброї?
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Жовтень 13, 2020
Час-Тайм. До виборів у США 3 тижні: деталі політичної кампанії
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