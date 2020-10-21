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Час-Тайм. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року?

Час-Тайм. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року?
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Час-Тайм. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року?

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В ефірі Час-Тайм. Міністр оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозами для США та представив стратегію протидії небезпекам, які походять з цих країн. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року і на що варто звернути увагу українцям, які хочуть взяти в ній участь?

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Вибори-2020: Чому американці поспішають віддати свій голос, як стадіони перетворюються на виборчі дільниці і коли чекати результатів? У США все частіше лунає питання: чи приймуть кандидати результати виборів? І що буде, якщо цього не станеться?

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