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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Міністр оборони США представив ініціативи з протидії Росії і Китаю

Студія Вашингтон. Міністр оборони США представив ініціативи з протидії Росії і Китаю
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Студія Вашингтон. Міністр оборони США представив ініціативи з протидії Росії і Китаю

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Міністр Оборони США заявив, що Росія та Китай є найбільшими загрозам для США та представив стратегію протидії небезпекам, які походять з цих країн.

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