Студія Вашингтон. Міністр оборони США представив ініціативи з протидії Росії і Китаю

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Компанію Google можуть змусити розділитися або іншим чином обмежать її монопольне становище на ринку Інтернет-пошуку - адміністрація Трампа та уряди 11 штатів подали відповідний позов проти корпорації.

Вдарив дружину чи сів напідпитку за кермо – за це можуть відмовити у наданні політичного притулку у США. Як проходить візова лотерея «Зелена картка» цього року і на що варто звернути увагу українцям, які хочуть взяти в ній участь.