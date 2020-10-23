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У США схвалили перший препарат для лікування COVID-19. Відео

У США схвалили перший препарат для лікування COVID-19. Відео
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У США схвалили перший препарат для лікування COVID-19. Відео

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Це – ремдезивір від компанії Gilead.

Препарат будуть використовувати для пацієнтів старше 12 років, які потребують госпіталізації.

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