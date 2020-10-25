Посольство США просить американців у Білорусі бути пильними і за можливості виїхати з країни

Посольство США в Білорусі просить американців, які перебувають в цій країні, проявляти підвищену пильність щодо мітингів, зборів та демонстрацій, які можуть відбутися після 25 жовтня - крайній термін “Народного ультиматуму”, який опозиція оголосила Олександру Лукашенку.

“Сили державної безпеки та протестувальники можуть застосовувати силу під час протестів, демонстрацій, мітингів та інших подібних масових зібрань”, - йдеться у повідомленні посольства.

Дипломатична місія США закликала співвітчизників у Білорусі уникати масових заходів і розуміти, що “збори, покликані нести мирний характер, можуть швидко перерости у конфронтацію та насильство. Крім того, ці дії можуть викликати перебої у роботі громадського транспорту, затримки руху, перекриття вулиць, а також посилену присутність поліції навколо місць проведення мітингів”, - йдеться у заяві американського посольства у Білорусі.

Посольство рекомендує громадянам США у Білорусі запастися наперед щонайменше на три дні продуктами, питною водою, ліками, готівкою та іншими предметами першої необхідності, а також розглянути можливість залишити країну літаком чи наземним транспортом.

Минулого тижня одна з лідерок білоруської опозиції Світлана Тихановськая оголосила Лукашенку “народний ультиматум”: якщо до 25 жовтня влада Білорусі не виконає вимоги опозиції, за словами Тихановської, люди знову виходитимуть на протести, забастовки, блокуватимуть транспортний рух та вдаватимуться до інших заходів.

Серед вимог опозиції - відставка Лукашенка та звільнення всіх політичних ув'язнених.

Державний секретар США Майк Помпео та Верховний представник ЄС Жозеп Боррель у спільній заяві закликали владу Білорусі до діалогу з опозицією. "ЄС та США вчергове висловлюють підтримку незалежності та суверенітету Білорусі", - йдеться у заяві, яку поширило посольство США у Білорусі на своїй Твітер-сторінці.