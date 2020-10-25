Посли "Великої сімки" на місцевих виборах в Україні побачили "демократію в дії"

Посли країн “Великої сімки” привітали Україну з проведенням виборів, назвавши їх "демократією в дії".

Відповідну заяву оприлюднило посольство США в Україні.

Напередодні посли країн G7 та Європейського Союзу провели зустріч із українським президентом у Миколаєві. Володимир Зеленський запевнив дипломатів, що продовжуватиме втілювати реформи, і Україна продовжуватиме рухатись європейським курсом.

Посли у свою чергу назвали розмову з українським президентом “конструктивною”.

У неділю громадянська мережа “Опора” заявила, що попри деякі порушення на окремих виборчих дільницях, місцеві вибори в Україні відбулися з дотриманням чинного законодавства.

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