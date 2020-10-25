Більшість американців приймуть результати президентських виборів 2020 - опитування

Більшість американців погодяться з результатами президентських виборів 2020 року, незалежно від того, хто отримає перемогу. Про це свідччить опитування, проведене Рейтер спільно з Ipsos.

Згідно з опитуванням, проведеним 13-20 жовтня, 79% американців, включно з 59% прихильників президента Трампа, приймуть перемогу Джо Байдена.

Серед тих прихильників президента Трампа, які заявили, що не погодяться з перемогою Байдена, 16% сказали, що були б готові оспорювати перемогу демократів, в тому числі, виходити з протестами.

Згідно з цим опитуванням, 73% американців, в тому числі 57% прихильників Байдена, так само приймуть перемогу Трампа. Серед тих, хто заявив про свій намір не погоджуватись з перемогою Трампа, 22% сказали про готовність вдатися до дій, щоб оспорити результати.

Опитування Reuters/Ipsos вказує, що Байден випереджає Трампа на 8 відсотків на загальнонаціональному рівні. 51% опитаних заявили про намір підтримати кандидата від демократів, 43% - діючого президента, кандидата від республіканців.

Опитування проведили онлайн, англійською мовою. В ньому взяли участь 2649 виборців. Серед них 1039 заявили, що вже проголосували чи планують проголосувати за Трампа, 1153 сказали, що підтримують на виборах Байдена.

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