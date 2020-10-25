Радіоактивна вода, яку Японія хоче вилити у Тихий океан, змінить ДНК людини і зашкодить морському середовищу - звіт "Грінпіс"

Вода, заражена радіацією, може зашкодити людському ДНК і в разі потрапляння в океан спричинить довготривалі наслідки для морського середовища. Про це заявила організація з охорони навколишнього середовища “Грінпіс”.

Кількість зараженої радіацією води на атомній станції “Фукушіма Даїчі” в Японії вже зросла до 1,23 мільйонів тонн і продовжує накопичуватись внаслідок змішування з підземними водами.

2011 року землетрус в Японії спричинив цунамі, внаслідок чого атомна станція “Фукушіма Даїчі” втратила електропостачання і не змогла охолоджувати свої три реактори.

Тоді працівники станції вирішили використати воду для їх охолодження. Пізніше використану воду, яка була забруднена радіацією, вирішили законсервувати на станції.

Між тим, вона продовжує накопичуватись, і на об’єкті не вистачає місця для її утримання. Представники станції попереджають що влітку 2022 року воду вже не буде де зберігати.

Міністр охорони навколишнього середивища Японії напередодні заявив, що наразі єдиним рішенням проблеми вони вважають вилити воду в Тихий океан.

Низка екологічних організацій виступили проти такого рішення.

У заяві, яку Грінпіс оприлюднив у п'ятницю, йдеться, що забруднена в Японії вода містить високий рівень радіоактивного вуглецю (відомого як вуглець-14) та трітіуму. Ці речовини, за словами дослідників, можуть вплинути на людський ДНК та морське середовище.

“Вони продовжуватимуть шкодити природі тисячі років і потенційно можуть завдати шкоди на генетичному рівні. Тому від цих атомних станцій потрібно відмовитись”, - заявив автор звіту організації “Грінпіс” Шон Берні.

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