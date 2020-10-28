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6 днів до виборів: кандидати продовжують битву за ключові штати. Відео

6 днів до виборів: кандидати продовжують битву за ключові штати. Відео
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6 днів до виборів: кандидати продовжують битву за ключові штати. Відео

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До президентських виборів у США – 6 днів.

Кандидати продовжують битву за ключові штати.

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