Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США

А ефірі Час-Тайм. Протестувальники у Києві: Конституційний суд підклав свиню антикорупційним зусиллям України. У CDC закликають штати бути готовими до дистрибуції перших партій вакцини від коронавірусу вже в середині листопада. Побоюючись заворушень після президентських виборів, у центрі американської столиці забивають дошками вітрини. Кандидати у президенти ведуть посилену кампанію у ключових «пурпурових» штатах. Посилена боротьба розгортається за «червоний» Техас. Американці знайшли способи, як відсвяткувати Гелловін в умовах пандемії.