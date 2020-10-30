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Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США

Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США
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Час-Тайм. Новий денний рекорд випадків COVID-19 у США

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А ефірі Час-Тайм. Протестувальники у Києві: Конституційний суд підклав свиню антикорупційним зусиллям України. У CDC закликають штати бути готовими до дистрибуції перших партій вакцини від коронавірусу вже в середині листопада. Побоюючись заворушень після президентських виборів, у центрі американської столиці забивають дошками вітрини. Кандидати у президенти ведуть посилену кампанію у ключових «пурпурових» штатах. Посилена боротьба розгортається за «червоний» Техас. Американці знайшли способи, як відсвяткувати Гелловін в умовах пандемії.

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