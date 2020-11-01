США закликали до незалежного та прозорого розслідування злочинів проти журналістів

США закликали уряди країн світу провести незалежні та прозорі розслідування вбивств, нападів на журналістів та погроз на їхню адресу. Також США закликали реформувати правоохоронні системи, які уможливлюють погане поводження з журналістами та скасувати закони, що обмежують свободу слова.

Про це йдеться в заяві, речниці Держдепартаменту Морган Ортагус з нагоди Міжнародного дня припинення безкарності за злочини проти журналістів, який відзначається в понеділок, 2 листопада.

«Вільна преса необхідна поінформованим громадянам. Енергійна преса може, наприклад, викривати корупцію, проливати світло на порушення прав людини і надавати громадськості важливу інформацію за часів криз», - йдеться в заяві

Речниця Держдепартаменту зазначила, що в багатьох місцях журналісти, які виконують цю важливу роль, можуть піддатися атакам з боку авторитарних режимів і кримінальних організацій. Вона нагадала, що з початку століття в усьому світі було вбито понад півтори тисячі журналістів, і у більш ніж в 85 відсотках випадків вбивці залишаються безкарними.

«Журналісти в усьому світі також стикаються з переслідуваннями, погрозами, довільними затриманнями і політично мотивованими переслідуваннями, - продовжує Ортагус. - Під час пандемії COVID-19 авторитарні уряди Китаю, Венесуели, Ірану та інших країн використовували COVID-19 як привід для погроз, затримань і нападів на журналістів. Журналісти-жінки стикаються зі специфічними ризиками, включаючи кібер-троллінг, наклеп і інші гендерні загрози та насильство».

За словами Ортагус, уряди, які не вирішують проблему порушень та злочинів проти журналістів, а також самі вчиняють зловживання, створюють умови для безкарності.

«Неурядові організації відносять Китай, Північну Корею та Туркменістан до країн з найгіршими показниками свободи преси, а Сирію і Мексику - до числа найбільш небезпечних, - йдеться в заяві. - Згідно з оцінками Комітету захисту журналістів, Китай, Туреччина, Саудівська Аравія і Єгипет ув'язнюють більше журналістів за їхні роботу, ніж інші країни».

«У цей Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів США закликають уряди проводити незалежні і прозорі розслідування погроз на адресу журналістів, нападів на них і вбивств журналістів, реформувати поліцейську практику, яка дозволяє жорстоко поводитися з журналістами, а також скасувати закони і практики, що обмежують свободу висловлювання», - наголошується в заяві зовнішньополітичного відомства США.