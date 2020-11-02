Виборці 5 штатів 3 листопада також визначатимуться чи легалізувати у їхніх штатах вживання марихуани. Аргументи прихильників та опонентів легалізації в штаті Нью-Джерзі.
Студія Вашингтон. Лічені години до виборів у США, кандидати продовжують агітацію
Сьогодні в Студії Вашингтон. США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина оприлюднили спільну заяву стосовно ситуації навколо Конституційного суду України. До виборів у США залишилися лічені години. Обидва кандидати у президенти проводять численні мітинги у ключових штатах.
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Жовтень 30, 2020
Студія Вашингтон. Як у Європі оцінюють місцеві вибори в Україні?
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Жовтень 28, 2020
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Студія Вашингтон. У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк
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