Студія Вашингтон. Лічені години до виборів у США, кандидати продовжують агітацію

Сьогодні в Студії Вашингтон. США, Велика Британія, Канада, ЄС, Японія та Німеччина оприлюднили спільну заяву стосовно ситуації навколо Конституційного суду України. До виборів у США залишилися лічені години. Обидва кандидати у президенти проводять численні мітинги у ключових штатах.