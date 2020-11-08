Фарширована качка, мамалига, мариновані помідори з огірками, вареники з сиром та вишнева наливочка, усе за маминими та бабусиними рецептами, викликали захоплення у американських гостей першого банкету емігрантки з України Анни Волошиної.
Українська кухня в Каліфорнії: емігрантка з України вчить американців ліпити вареники. Відео
З того часу мешканка Сан-Франциско популяризує українську кухню, організовуючи майстер-класи, ведучи свою сторінку в Інстаграмі та працюючи над кулінарною книгою. Як переїзд до США перетворив захоплення на професію?
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