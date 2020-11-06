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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?

Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?
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Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Америка і увесь світ чекають остаточних результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. У низці вирішальних штатів проходять протести. Очікування результатів виборів додали тривоги американцям у і так непростий 2020-тий рік.

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Як почуваються вони нині, як долають тривогу - ми розпитали у американців на вулицях Вашингтона.

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