Як почуваються вони нині, як долають тривогу - ми розпитали у американців на вулицях Вашингтона.
Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?
Випуски
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Листопад 06, 2020
Студія Вашингтон. Найголовніше про підрахунок голосів на виборах у США
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Листопад 04, 2020
Студія Вашингтон. Як пройшла виборча ніч у США
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Листопад 03, 2020
Студія Вашингтон. Чому штат Пенсильванія став ключовим на цих виборах?
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Жовтень 30, 2020
Студія Вашингтон. Як у Європі оцінюють місцеві вибори в Україні?
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