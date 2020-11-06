Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?

Сьогодні в Студії Вашингтон. Америка і увесь світ чекають остаточних результатів президентських виборів у Сполучених Штатах. У низці вирішальних штатів проходять протести. Очікування результатів виборів додали тривоги американцям у і так непростий 2020-тий рік.