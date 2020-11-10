Що зміниться, а що залишиться, зокрема у політиці стосовно Росії?
Студія Вашингтон. Трамп не визнає поразки, Байден формує перехідну адміністрацію
Президент Трамп не визнає свою поразку на виборах. Джо Байден починає перехідний процес для своєї нової адміністрації. Чинні та колишні дипломати США, а також експерти у сфері міжнародних відносин вважають, що зовнішня політика адміністрації Байдена відрізнятиметься від підходів Дональда Трампа.
Випуски
-
Листопад 10, 2020
Студія Вашингтон. Джо Байден дав старт роботі своєї перехідної команди
-
Листопад 06, 2020
Студія Вашингтон. Як американці борються зі стресом під час виборів?
-
Листопад 06, 2020
Студія Вашингтон. Найголовніше про підрахунок голосів на виборах у США
-
Листопад 04, 2020
Студія Вашингтон. Як пройшла виборча ніч у США
-
Листопад 03, 2020
Студія Вашингтон. Чому штат Пенсильванія став ключовим на цих виборах?
-
Facebook Forum