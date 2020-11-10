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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Трамп не визнає поразки, Байден формує перехідну адміністрацію

Студія Вашингтон. Трамп не визнає поразки, Байден формує перехідну адміністрацію
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Студія Вашингтон. Трамп не визнає поразки, Байден формує перехідну адміністрацію

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Президент Трамп не визнає свою поразку на виборах. Джо Байден починає перехідний процес для своєї нової адміністрації. Чинні та колишні дипломати США, а також експерти у сфері міжнародних відносин вважають, що зовнішня політика адміністрації Байдена відрізнятиметься від підходів Дональда Трампа.

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Що зміниться, а що залишиться, зокрема у політиці стосовно Росії?

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