Студія Вашингтон. Трамп не визнає поразки, Байден формує перехідну адміністрацію

Президент Трамп не визнає свою поразку на виборах. Джо Байден починає перехідний процес для своєї нової адміністрації. Чинні та колишні дипломати США, а також експерти у сфері міжнародних відносин вважають, що зовнішня політика адміністрації Байдена відрізнятиметься від підходів Дональда Трампа.