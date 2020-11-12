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Студія Вашингтон

Студія Вашингтон. Штат Джорджія вручну перерахує майже 5 млн бюлетенів

Студія Вашингтон. Штат Джорджія вручну перерахує майже 5 млн бюлетенів
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Студія Вашингтон. Штат Джорджія вручну перерахує майже 5 млн бюлетенів

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Сьогодні в Студії Вашингтон. Штат Джорджія вручну перерахує майже п’ять мільйонів бюлетенів, відданих на виборах. Голова Нацбанку України Кирило Шевченко - з візитом у Вашингтоні, веде переговори із Міжнародним Валютним Фондом про наступну місію МВФ в Україні.

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